США и союзники намерены предоставить Украине F-16 – СМИ
США и их союзники в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Киева планируют предоставить Украине истребители F-16.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.
В настоящее время сроки предоставления Украине современных истребителей не установлены, но они не будут использоваться при будущем контрнаступлении Украины.
Чиновник отметил, что в ближайшие месяцы США и их союзники определят количество истребителей и кто собственно их должен предоставить. Он отметил, что F-16 не обязательно будут поступать напрямую из США.
— Дискуссии об усовершенствовании украинских военно-воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины, – говорит он.
До сих пор американская сторона не подтверждала готовность содействовать передаче Украине истребителей F-16, хотя в комментариях для СМИ чиновники и не отрицали, что поддержат решение других стран предоставить Киеву собственную авиацию.
Напомним, что президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что Вашингтон поддержит усилия по подготовке украинских пилотов на современных истребителях, включая F-16.
Источник: NBC News