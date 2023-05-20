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США и союзники намерены предоставить Украине F-16 – СМИ

винищувач F-16
Фото: Unsplash

США и их союзники в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Киева планируют предоставить Украине истребители F-16.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В настоящее время сроки предоставления Украине современных истребителей не установлены, но они не будут использоваться при будущем контрнаступлении Украины.

Чиновник отметил, что в ближайшие месяцы США и их союзники определят количество истребителей и кто собственно их должен предоставить. Он отметил, что F-16 не обязательно будут поступать напрямую из США.

— Дискуссии об усовершенствовании украинских военно-воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины, – говорит он.

До сих пор американская сторона не подтверждала готовность содействовать передаче Украине истребителей F-16, хотя в комментариях для СМИ чиновники и не отрицали, что поддержат решение других стран предоставить Киеву собственную авиацию.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что Вашингтон поддержит усилия по подготовке украинских пилотов на современных истребителях, включая F-16.

Источник: NBC News

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, США
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

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