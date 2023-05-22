Победа Трампа на выборах будет означать “конец Украины” — Хиллари Клинтон

Победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году будет означать “конец Украины”.

Так считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, об этом она заявила в интервью Financial Times.

Клинтон сказала, что не верит в победу Трампа, но предупредила, что если это произойдет, он выведет США из НАТО.

Она считает, что именно на это рассчитывал российский диктатор Владимир Путин в 2020 году, надеясь, что Трамп выиграет президентские выборы.

— Смотрите, Трамп был тем подарком, который продолжал давать выгоды таким людям, как Си Цзиньпин и Путин. Он был настолько влюблен в авторитаризм, что не имел никакого стратегического подхода к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хотел в отношении НАТО, — сказала Клинтон, которая проиграла президентские выборы Трампу в 2016 году.

Клинтон описала Путина как “сложного, мессианского, самовлюбленного, авторитарного человека”.

По ее словам, лидер Китая Си Цзиньпин планировал сделать “ход против Тайваня” через несколько лет, но война в Украине его отбросила назад.

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