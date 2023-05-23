На что способен советский крокодил Ми-24: технические характеристики и мнение эксперта

22 мая 2023 года украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщает пресс-служба 2 ОМБр имени короля Данила.

Вражеский вертолет пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области. Однако метким выстрелом из ПЗРК Игла его остановил стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Что известно о вертолете Ми-24, каковы его особенности и технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.

Ми-24: что известно о вертолете и немного истории

Это советский ударный вертолет, который предназначен для поддержки пехоты. В армии его еще называют крокодилом.

Во второй половине ХХ века, во время военного конфликта, концепция вертолета предполагала тесное взаимодействие Ми-24 с бронетанковыми и пехотными частями. Советский Ми-24 стал одним из символов войны в Афганистане.

Сегодня он находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины.

— Это старый советский вертолет, который был принят на вооружение в 1972 году. За это время вертолет несколько раз проходил модификацию, — говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Разработка Ми-24 началась после войны во Вьетнаме. Опыт ведения военных действий показал необходимость в специализированных ударных вертолетах, которые могли бы уничтожать пехоту, бронетехнику и поражать слабоукрепленные сооружения врага.

Разработка ударных вертолетов началась в США. А поскольку тогда Штаты и СССР очень конкурировали, то Советский Союз также загорелся идеей создания собственных ударных вертолетов.

За основу был взят серийный многоцелевой Ми-8. Советские конструкторы уменьшили этот вертолет в размерах, изменили кабину пилота и приспособили его к нанесению штурмовых ударов по наземным, а значительно позже – воздушным целям.

Ми-24 стал первым советским вертолетом, специально разработанным для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск и запущенным в серийное производство. Советский вертолет получился значительно большим, чем американские аналоги, поскольку брал на борт восемь человек десанта.

Вертолет Ми-24Д, появившийся в 1976 году, имел раздельные, расположенные тандемом кабины пилота и оператора вооружения, но по-прежнему сохранял кабину для транспортировки десанта и дополнительное место для бортмеханика.

Впоследствии появились другие модификации Ми-24, отличавшиеся устанавливаемым вооружением и некоторыми конструктивными особенностями. Всего за период с 1970-го по 1989 год было выпущено более 2 300 Ми-24 различных модификаций.

Мнение эксперта о Ми-24

По словам эксперта Александра Коваленко, вертолеты Ми-24 для современного уровня ведения войны очень устарели.

— Они устарели концептуально, технически, технологически. То есть это не лучший вариант для современной войны, — добавляет Коваленко.

Эксперт добавляет, что сегодня использовать Ми-24 непосредственно в зоне боевых действий очень рискованно, поскольку линия боестолкновения наполнена средствами противовоздушной обороны с обеих сторон, а также часто применяемыми ПЗРК.

— Ми-24 очень распространены. Они долгое время были основными ударными винтокрылами на вооружении советской армии. На сегодняшний день Ми-24 отстает по большинству позиций от современных вертолетов, — добавляет военный эксперт.

РФ пыталась массово заменять вертолет на Ми-28 и К-52, однако полностью списать Ми-24 россиянам не удалось. По словам Коваленко, то, что Ми-24 начали чаще появляться в зоне боевых действий подтверждает то, что россияне не могут повестью закрыть свои военные нужды.

— Кстати, именно из-за рисков поражения ПВО Ми-24 часто используют в формате кабрирования, то есть как авиационную артиллерию. Это когда по навесной траектории осуществляется пуск неуправляемыми ракетами, — отмечает эксперт.

Технические характеристики

Экипаж — 3 человека.

Максимальная скорость — 330 км/ч.

Крейсерская скорость — 217/270 км/ч.

Дальность действия — 160-290 км.

Максимальная взлетная масса — 11 500 кг.

Нормальная взлетная масса — 8200 кг.

Масса пустого вертолета — 8500 кг.

Количество перевезенных людей — 8 десантников.

Длина – 18,8.

Высота – 4,173.

Боевая нагрузка — до 2500 кг на 6 узлах подвески.

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