Карта боевых действий на 24.05.2023 – ситуация на фронте

На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

23 мая, 17:33

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