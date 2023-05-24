Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 24.05.2023 – ситуация на фронте
На 455-е сутки полномасштабной войны боевые столкновения происходят на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 24.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 455-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.