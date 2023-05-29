67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
В ночь на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Он отметил, что враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего — около 35 ударных дронов.
Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: Центр, Восток, Юг и Запад.
Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.
Источник: Главнокомандующий ВСУ
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко