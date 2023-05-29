Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный

67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный

В ночь на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего — около 35 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: Центр, Восток, Юг и Запад.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

  • 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.
Читайте также
За сутки наши артиллеристы уничтожили вражеские ЗРК С-300 и Тор — Генштаб
Бої на фронті

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Война в Украине, Валерий Залужный
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночью РФ запустила дроны и ракеты по шести областям и Киеву. Что известно о массированной атаке
атака на Київщину 29 травня
Над Львовской областью сбили вражескую ракету, есть повреждения — глава ОВА
ракетні удари ракета
В Одессе раздались взрывы – сбили Шахед
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
За сутки наши артиллеристы уничтожили вражеские ЗРК С-300 и Тор — Генштаб
Бої на фронті
В Киеве раздались взрывы: сбиты ракеты, пострадавших предварительно нет
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь