67 воздушных целей уничтожено. Украину атаковали до 40 российских ракет и около 35 дронов — Залужный

В ночь на 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего — около 35 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: Центр, Восток, Юг и Запад.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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