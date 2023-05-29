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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

67 повітряних цілей знищено. Україну атакували до 40 російських ракет і близько 35 дронів – Залужний

67 повітряних цілей знищено. Україну атакували до 40 російських ракет і близько 35 дронів – Залужний

У ніч на 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами й ударними дронами.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Він зазначив, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

Із північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: Центр, Схід, Південь та Захід.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

  • 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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Бої на фронті

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Війна в Україні, Валерій Залужний
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Артур Свинаренко
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