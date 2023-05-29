67 повітряних цілей знищено. Україну атакували до 40 російських ракет і близько 35 дронів – Залужний
У ніч на 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами й ударними дронами.
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Він зазначив, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.
Із північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.
Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: Центр, Схід, Південь та Захід.
Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;
- 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: Головнокомандувач ЗСУ
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко