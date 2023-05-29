За сутки наши артиллеристы уничтожили вражеские ЗРК С-300 и Тор — Генштаб
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского врага, а также шесть ударов по его зенитно-ракетным комплексам.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также наши защитники в течение минувших суток уничтожили вражеский разведывательный дрон.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:
- три района сосредоточения вооружения и военной техники;
- зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор;
- шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы;
- артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.
Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко