За сутки наши артиллеристы уничтожили вражеские ЗРК С-300 и Тор — Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского врага, а также шесть ударов по его зенитно-ракетным комплексам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также наши защитники в течение минувших суток уничтожили вражеский разведывательный дрон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

три района сосредоточения вооружения и военной техники;

зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор;

шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы;

артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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