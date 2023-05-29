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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки наши артиллеристы уничтожили вражеские ЗРК С-300 и Тор — Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского врага, а также шесть ударов по его зенитно-ракетным комплексам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также наши защитники в течение минувших суток уничтожили вражеский разведывательный дрон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

  • три района сосредоточения вооружения и военной техники;
  • зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор;
  • шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы;
  • артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
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