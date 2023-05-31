В Минобороны объяснили, зачем РФ объявила в “розыск” Залужного и Сырского
Попытки давить на украинских командующих объявлениями в “розыск” на территории России являются бесперспективными.
Об этом написала на своей странице в соцсетях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она пояснила, что объявление со стороны России в “розыск” главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, является одним из приемов информационной войны.
— В 2014-2015 они тоже открывали уголовные производства против наших командующих и комбригов. Обвиняли в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий, — пояснила она.
По ее словам, этот прием призван решить две задачи:
- Нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонительными.
- Оказать психологическое давление и деморализацию наших военных.
Впрочем, как написала Маляр, эта миссия является “невыполнимой”.
— Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство, — написала она.
По второму пункту, считает заместитель министра обороны, “все и без объяснений понятно”.
Заместитель министра обороны добавила, что со стороны России является “бесперспективным” психологически давить на командующих, которые воюют с врагом, значительно превосходящим по количеству бойцов и вооружения.
Напомним, российское МВД 30 мая объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского. В России не уточнили статью уголовного кодекса, по которой они ищут украинских генералов.
Примечательно, что в течение нескольких прошлых недель российская пропаганда пыталась распространить фейк, что якобы украинский главнокомандующий Залужный был “ликвидирован”.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло