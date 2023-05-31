Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського

Залужний
Фото: УНІАН

Спроби тиснути на українських командувачів оголошеннями у “розшук” на території Росії є безперспективними.

Про це написала на своїй сторінці у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що оголошення з боку Росії у “розшук” головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, є одним із прийомів інформаційної війни.

– У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій, – пояснила вона.

За її словами, цей прийом покликаний розв’язати дві проблеми:

  1. Нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними.
  2. Вчинити психологічний тиск і деморалізацію наших військових.

Втім, як написала Маляр, ця місія є “нездійсненною”.

– Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжувальна обставина, – написала вона.

Щодо другого пункту, вважає заступниця міністра оборони, “все і без пояснень зрозуміло”.

Заступниця міністра оборони додала, що з боку Росії є “безперспективним” психологічно тиснути на командувачів, які воюють із ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння.

Нагадаємо, російське МВС 30 травня оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. У Росії не уточнили статтю кримінального кодексу, за якою вони шукають українських генералів.

Примітно, що протягом декількох минулих тижнів російська пропаганда намагалась поширити фейк, що начебто українського головнокомандувача Залужного було “ліквідовано”.

Читайте також
САП хоче оголосити у розшук депутата Київради Трубіцина, обвинуваченого в хабарництві
Владислав Трубіцин

Війна в Україні, Валерій Залужний, Ганна Маляр, Олександр Сирський, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через атаки дронами по Україні: Блінкен анонсував нові санкції США проти РФ
Ентоні Блінкен
Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського
Сунак планує візит до Байдена, щоб обговорити постачання військової допомоги Україні
У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського
Працівників Запорізької АЕС під тортурами змушують підписувати контракти з росіянами
Окупанти на ЗАЕС
Гуменюк повідомила про ознаки нових ракетних обстрілів із моря
Чорноморський флот росії
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь