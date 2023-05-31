У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського

Спроби тиснути на українських командувачів оголошеннями у “розшук” на території Росії є безперспективними.

Про це написала на своїй сторінці у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що оголошення з боку Росії у “розшук” головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, є одним із прийомів інформаційної війни.

– У 2014-2015 вони теж відкривали кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів. Звинувачували у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій, – пояснила вона.

За її словами, цей прийом покликаний розв’язати дві проблеми:

Нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними. Вчинити психологічний тиск і деморалізацію наших військових.

Втім, як написала Маляр, ця місія є “нездійсненною”.

– Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжувальна обставина, – написала вона.

Щодо другого пункту, вважає заступниця міністра оборони, “все і без пояснень зрозуміло”.

Заступниця міністра оборони додала, що з боку Росії є “безперспективним” психологічно тиснути на командувачів, які воюють із ворогом, що значно переважає за кількістю бійців та озброєння.

Нагадаємо, російське МВС 30 травня оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. У Росії не уточнили статтю кримінального кодексу, за якою вони шукають українських генералів.

Примітно, що протягом декількох минулих тижнів російська пропаганда намагалась поширити фейк, що начебто українського головнокомандувача Залужного було “ліквідовано”.

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