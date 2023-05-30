САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в ВАКС о международном розыске депутата Киевсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки.

Он уже второй раз не появляется на судебное заседание, есть информация, что Трубицын находится за пределами Украины.

Также обвинение будет требовать обращения 10 млн 886 тыс. грн залога в доход государства и избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, как только его задержат.

В САП напомнили, что 11 октября 2022 года вместе с Национальным антикоррупционным бюро направили в суд дело по обвинению председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета Трубицына и еще пяти человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.

Сейчас обвинительный акт в отношении депутата и его сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Владислава Трубицына задержали во время получения части взятки в размере 1,26 млн грн , а 11 февраля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн.

Впоследствии в мае суд уменьшил размер залога до 10 млн 886 тыс. грн — 2 млн грн перечислено на ВСУ и еще 2 млн грн — возвращено залогодателю. Далее суд в июне удовлетворил ходатайство стороны защиты, и размер залога был уменьшен до 9 млн 886 тыс. грн, а 1 млн возвращен залогодателю.

16 мая 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание, а его адвокаты не смогли сообщить место пребывания обвиняемого.

Позже стало известно, что он пересек границу Украины 13 мая, сейчас его местонахождение неизвестно.

Фото: Владислав Трубіцин

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