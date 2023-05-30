Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве

Владислав Трубіцин

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в ВАКС о международном розыске депутата Киевсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки.

Он уже второй раз не появляется на судебное заседание, есть информация, что Трубицын находится за пределами Украины.

Также обвинение будет требовать обращения 10 млн 886 тыс. грн залога в доход государства и избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, как только его задержат.

В САП напомнили, что 11 октября 2022 года вместе с Национальным антикоррупционным бюро направили в суд дело по обвинению председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета Трубицына и еще пяти человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.

Сейчас обвинительный акт в отношении депутата и его сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Владислава Трубицына задержали во время получения части взятки в размере 1,26 млн грн , а 11 февраля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн.

Впоследствии в мае суд уменьшил размер залога до 10 млн 886 тыс. грн — 2 млн грн перечислено на ВСУ и еще 2 млн грн — возвращено залогодателю. Далее суд в июне удовлетворил ходатайство стороны защиты, и размер залога был уменьшен до 9 млн 886 тыс. грн, а 1 млн возвращен залогодателю.

16 мая 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание, а его адвокаты не смогли сообщить место пребывания обвиняемого.

Позже стало известно, что он пересек границу Украины 13 мая, сейчас его местонахождение неизвестно.

Читайте также
Подписаны подозрения депутату Киевсовета Трубицину и еще пяти лицам — Сытник
артем ситник

Фото: Владислав Трубіцин

Антикорупційний суд, Київ, Киевсовет, Корупция, САП, Хабарництво
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Игнат рассказал, на что рассчитывали россияне во время дневной атаки 29 мая
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
В Киеве потребителям восстановили электроснабжение
електропідстанція
Бодикамера патрульного зафиксировала первые минуты после ночной атаки на Киев
нічна атака на Київ
Спасались через дыру в стене: дети из поврежденной многоэтажки в Киеве рассказали, как выжили
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
Смотрела с балкона, как сбивают дроны – Кличко о погибшей в Голосеевском районе женщине
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
В Одессе могут разрешить купаться в море — условия
Одеса
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь