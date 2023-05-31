Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Еще почти тысячу искалечила – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия во время полномасштабной войны против нашей страны унесла жизни по меньшей мере 483 украинских детей.

Об этом он сказал на конференции по случаю Международного дня защиты детей.

— Россия убила — и именно поэтому такие формулировки будут у меня — Россия убила 483 ребенка как минимум. Убила. Это не то, что можно назвать словами “они стали жертвами российской агрессии” или “они погибли в результате вооруженного конфликта”. Нет! Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила. И об этом нельзя сказать “они получили повреждения в результате боевых действий”, — сказал глава государства.

Зеленский также зачитал отрывки из дневника восьмилетнего мальчика Егора, который жил в Мариуполе перед началом большой войны, а затем в блокадном городе.

Появление такого дневника в XXI веке президент назвал доказательством того, что события Второй мировой войны не предостерегли мир от новых военных преступлений, которые совершает РФ.

— Не приукрашивая, коротко, очень простыми и одновременно очень болезненными словами. Он, этот дневник, начинается так: ВОЙНА. Я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся…, — зачитал Зеленский воспоминания ребенка.

Мальчик описывал в дневнике ежедневный быт, с которым приходилось сталкиваться в Мариуполе, а также о ранениях, которые получили он, его сестра и мама.

— У меня — рана на спине, содрана кожа. У сестры — ранение головы. У мамы — вырванное мясо на руке и рана на ноге….

Впоследствии из дневника Егора становится известно о потерях, которые пережил ребенок из-за преступных действий оккупантов.

— У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь…, — привел цитату президент.

В конце своей речи Зеленский заявил, что сейчас Украина бьется за абсолютно всех детей, за все последующие поколения, за их права и свободы. Он сказал, что “мы сделаем все, чтобы каждый украинский ребенок смог вернуться домой, в Украину. Вернуться в нормальную жизнь, где не будет войны”.

Источник : Офис президента

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