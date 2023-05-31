371 ребенок — дома, но нужно вернуть из РФ всех депортированных — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и омбудсменом Дмитрием Лубинцом открыл Центр защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям РФ против украинских детей и способствовать их возвращению домой, а также ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA.

— Первый шаг сделан: 371 ребенок — дома, в Украине. Хочется вернуть всех, и, наверное, главный смысл — в названии программы: Bring Kids Back UA. Я нам откровенно желаю вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу, — подчеркнул глава государства.

По его словам, эта программа объединяет усилия украинской власти, иностранных правительств и международных организаций ради возвращения всех маленьких граждан Украины, незаконно депортированных в Россию.

Во время открытия центра Зеленский имел возможность пообщаться с семьей защитников Мариуполя Игорем Дмитриковским, Екатериной Скопиной и их дочерью Анной-Марией. Родители попали в плен, их освободили в рамках обмена, а девочку оккупанты принудительно вывезли в РФ. Вернуть ребенка удалось 10 мая.

В уголовных производствах зафиксировано более 19 тыс. случаев принудительного вывоза украинских детей на территорию РФ, однако точное количество неизвестно.

Ранее в Европарламенте сообщили, что количество похищенных украинских детей, принудительно депортированных на территорию РФ, может составлять от 16 до 300 тыс.

Фото: Дмитро Лубінець

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