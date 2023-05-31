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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія вбила 483 дитини щонайменше. Ще майже тисячу скалічила – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія під час повномасштабної війни проти нашої країни забрала життя щонайменше 483 українських дітей.

Про це він сказав на конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

– Росія вбила – і саме тому такі формулювання будуть у мене – Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами “вони стали жертвами російської агресії” чи “вони загинули внаслідок збройного конфлікту”. Ні! Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати “вони зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій”, – сказав глава держави.

Зеленський також зачитав уривки зі щоденника восьмирічного хлопчика Єгора, який жив у Маріуполі перед початком великої війни, а згодом у блокадному місті.

Появу такого щоденника у XXI столітті президент назвав доказом того, що події Другої світової війни не застерегли світ від нових воєнних злочинів, які чинить РФ.

– Без прикрас, коротко, дуже простими та водночас дуже болючими словами. Він, цей щоденник, починається так: ВІЙНА. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся…, – зачитав Зеленський спогади дитини.

Хлопчик описував у щоденнику щоденний побут, із яким доводилося стикатися у Маріуполі, а також про поранення, які дістали він, його сестра та мама.

– У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м’ясо на руці та рана на нозі….

Згодом зі щоденника Єгора стає відомо про втрати, які пережила дитина через злочинні дії окупантів.

– У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…, – навів цитату президент.

Наприкінці своєї промови Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна б’ється за абсолютно всіх дітей, за всі наступні покоління, за їхні права й свободи. Він сказав, що “ми зробимо все, щоб кожна українська дитина змогла повернутися додому, в Україну. Повернутись у нормальне життя, де не буде війни”.

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Володимир Зеленський

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, День захисту дітей, Російська агресія
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