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В РФ депортированным украинским детям меняют имена и дату рождения — Верещук

Верещук
Фото: УНИАН

В России меняют имена и даты рождения незаконно депортированным украинским детям.

Об этом во время конференции UA: Война. Недопетая колыбельная заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— В России, где по всех регионах их (детей, — Ред.) прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически осуществляют акт геноцида относительно наших детей, насильственно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность, — сказала она.

Верещук отметила, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возврата украинских детей, в том числе статусных.

— Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Так как каждый день, пока дети остаются там, – это минус к их будущему, это потеря их идентичности, — подчеркнула вице-премьер.

К слову, ранее Лубинец заявил о причастности Беларуси к депортации детей.

Ирина Верещук, Война в Украине, Російська агресія
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