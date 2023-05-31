В РФ депортированным украинским детям меняют имена и дату рождения — Верещук
В России меняют имена и даты рождения незаконно депортированным украинским детям.
Об этом во время конференции UA: Война. Недопетая колыбельная заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— В России, где по всех регионах их (детей, — Ред.) прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически осуществляют акт геноцида относительно наших детей, насильственно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность, — сказала она.
Верещук отметила, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возврата украинских детей, в том числе статусных.
— Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Так как каждый день, пока дети остаются там, – это минус к их будущему, это потеря их идентичности, — подчеркнула вице-премьер.
К слову, ранее Лубинец заявил о причастности Беларуси к депортации детей.
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