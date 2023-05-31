В РФ депортованим українським дітям змінюють імена та дату народження – Верещук

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

Про це під час конференції UA: Війна. Недоспівана колискова заявила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У Росії, де по всіх регіонах їх (дітей, – Ред.) ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять все, щоб асимілювати, а фактично здійснюють акт геноциду щодо наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру та прийняли, як вони кажуть, нову реальність, – зазначає вона.

Верещук наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки у питанні повернення українських дітей, у тому числі статусних.

– Нам потрібен тиск на Росію. Ми маємо знайти механізм негайно. Оскільки щодня, поки діти залишаються там, – це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності, – наголосила віцепрем’єр.

До речі, раніше Лубінець заявив про причетність Білорусі до депортації дітей.

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