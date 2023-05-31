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Валентина Чорна, редактор ленты

Есть подтверждение: Лубинец заявил о причастности Беларуси к депортации детей

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных, — сказал он на конференции UA війна. Недоспівана колискова.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже удалось вернуть 371 незаконно депортированного в РФ ребенка.

В уголовных производствах зафиксировано более 19 тыс. случаев принудительного вывоза украинских детей на территорию России, однако точное количество неизвестно.

По данным Европарламента, количество похищенных украинских детей может составлять от 16 до 300 тыс.

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Источник: Укринформ
Беларусь, Война в Украине, Дмитрий Лубинец, полон, Російська агресія
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