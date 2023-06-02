Блинкен: США помогут Украине построить “армию будущего”

Соединенные Штаты Америки помогут Украине построить “армию будущего”. Об этом во время выступления в Финляндии сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он имел в виду “современные военно-воздушные силы, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение и поддержку для поддержания боевой готовности сил и техники”.

По словам Блинкена, США вместе с союзниками и Украиной формируют консенсус относительно основных условий “справедливого и прочного мира” для прекращения войны с Россией.

Вашингтон также готов “поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта” при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Мы поддержим усилия — будь то Бразилия, или Китай, или любая другая страна, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру, — подчеркнул Блинкен.

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