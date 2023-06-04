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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ДТП під Полтавою загинуло четверо осіб, ще двоє – травмовані

У ДТП під Полтавою загинуло четверо осіб, ще двоє – травмовані
Фото: Нацполіція

Неподалік селища Петрівка Полтавської області сталось ДТП, в якій загинуло чотири особи, а ще дві отримали травми.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Полтава-Диканька, близько 16:20 3-го червня.

За даними слідства, між собою зіткнулись автомобілі Subaru, під керуванням 40-річного водія, та автомобіль Renault, під керуванням 20-річного водія.

– Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Subaru, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, була доставлена до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Зокрема, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля Renault, який також був ушпиталений.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, на початку травня у Броварському районі Київської області сталася ДТП, в якій загинув водій.

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Джерело: Нацполіція
ДТП, Нацполіція, Полтавська область
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