У ДТП під Полтавою загинуло четверо осіб, ще двоє – травмовані
Неподалік селища Петрівка Полтавської області сталось ДТП, в якій загинуло чотири особи, а ще дві отримали травми.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Полтава-Диканька, близько 16:20 3-го червня.
За даними слідства, між собою зіткнулись автомобілі Subaru, під керуванням 40-річного водія, та автомобіль Renault, під керуванням 20-річного водія.
– Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Subaru, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, була доставлена до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Зокрема, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля Renault, який також був ушпиталений.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП.
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