На блокпосту в Киеве глава одного из райсудов области сбил насмерть нацгвардейца

Около полуночи 26 мая глава одного из райсудов области за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве.

Нацгвардеец от травм скончался на месте.

Судья задержан. От осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения мужчина отказался.

В данный момент продолжаются процессуальные меры, чтобы принудительно отобрать биологические образцы у судьи.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Главе суда грозит лишение свободы до 10 лет.

По данным Украинской правды, задержанный – глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

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