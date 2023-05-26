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Татьяна Забожко, редактор ленты

На блокпосту в Киеве глава одного из райсудов области сбил насмерть нацгвардейца

Суддя на блокпосту збив насмерть нацгвардійця 26 травня 2023
Фото: ГБР

Около полуночи 26 мая глава одного из райсудов области за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве.

Нацгвардеец от травм скончался на месте.

Судья задержан. От осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения мужчина отказался.

В данный момент продолжаются процессуальные меры, чтобы принудительно отобрать биологические образцы у судьи.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Главе суда грозит лишение свободы до 10 лет.

По данным Украинской правды, задержанный – глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Источник: ГБР, Украинская правда
ГБР, ДТП, ДТП в Киеве
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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