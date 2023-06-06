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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор

Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор

Российские захватчики поразили сельхозтехнику и выдали это за танки Leopard.

Видео с работой вертолета Ка-52 с якобы уничтожением бронетехники во вторник, 6 июня, обнародовало российское Минобороны. Это быстро распространили ряд пропагандистских медиа РФ.

К видео в российском ведомстве дописали, что на кадрах управляемыми ракетами “уничтожаются немецкие танки Leopard”. Впрочем, техника, которую уничтожают на видео, не имеет признаков башен, но имеет выгрузные шнеки, как у зерноуборочных комбайнов.

— Невооруженным глазом видно, что силуэты техники значительно отличаются от танков, и это гражданская техника, которую обстреляли рашисты, чтобы создать низкопробный фейк о своих очередных “победах”, — отметили в InformNapalm.

На фейк российского МО обратили внимание также российские милитарные Telegram-каналы, которые тоже усомнились, что российские захватчики “поймали леопарда”.

Telegram-канал Информационное сопротивление отметил, что российское ведомство могло выдать прошлогоднее уничтожение украинских комбайнов за танки Leopard.

Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор
Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор
Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор
Выдали за танки Leopard: Минобороны РФ показало, как уничтожает два комбайна и трактор

Там указали, что по данным российских провоенных блогеров, пораженными целями Ка-52 оказались сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830 и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий.

Причем отмечается, что такая сельскохозяйственная техника очень популярна в Украине.

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