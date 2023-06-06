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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор

Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор

Російські загарбники уразили сільгосптехніку та видали це за танки Leopard.

Відео з роботою гелікоптера Ка-52 з нібито знищенням бронетехніки у вівторок, 6 червня, оприлюднило російське Міноборони. Це швидко поширили низка пропагандистських медіа РФ.

До відео у російському відомстві дописали, що на кадрах керованими ракетами “знищуються німецькі танки Leopard”. Втім, техніка, яку знищують на відео, не має ознак башт, але має вивантажувальні шнеки, як у зернозбиральних комбайнів.

— Неозброєним оком видно, що силуети техніки значно відрізняються від танків, і це цивільна техніка, яку обстріляли рашисти, щоб створити низькопробний фейк про свої чергові “перемоги”, – зазначили в InformNapalm.

На фейк російського МО звернули увагу також російські мілітарні Telegram-канали, які теж засумнівались, що російські загарбники “вполювали леопарда”.

Telegram-канал Інформаційний спротив зазначив, що російське відомство могло видати торішнє знищення українських комбайнів за танки Leopard.

Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор
Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор
Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор
Видали за танки Leopard: Міноборони РФ показало, як знищує два комбайни та трактор

Там вказали, що за даними російських провоєнних блогерів, ураженими цілями Ка-52 виявилися сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830 та зернозбиральні комбайни John Deere 9000 і 700 серій.

Причому наголошується, що така сільськогосподарська техніка дуже популярна в Україні.

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