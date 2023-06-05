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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Готовятся к контрнаступлению. Россия придумала новую порцию фейков, чтобы дискредитировать ВСУ

кремль
Фото: Pexels

Российские оккупационные войска активизируют свои информационно-психологические операции, целью которых является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских военных на поле боя.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ

– В российских Тelegram-каналах и соцсетях планируется усиление нашествия распространений недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины. Да и собственных формирований, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью деморализации украинцев и введения в заблуждение общества (в том числе, собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет.

Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы.

Напоминаем, что правдивую информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций, и от определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Пропаганда Росії, Росія
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