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Валентина Чорна, редактор ленты

Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим “холодной остановки”

Окупанти на ЗАЕС

Энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции переводят в режим “холодной остановки”.

Соответствующее распоряжение Энергоатому выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

— В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов, необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние “холодной остановки”, пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения, — говорится в сообщении.

Распоряжение выдано “в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности”, в частности, требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.

Отмечается, что при принятии распоряжения учтены следующие факторы:

  • информацию ЧАО Укргидроэнерго от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;
  • продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП Запорожская АЭС и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;
  • прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;
  • деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации рф ЗАЭС.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

— Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, — добавили в ГИЯРУ.

Напомним, что эксплуатация других энергоблоков ЗАЭС — №1, 2, 3, 4, 6 — также ограничена состоянием “холодная остановка”, в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.

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Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим “холодной остановки”

АЕС, Война в Украине, Запорожская область
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