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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Останній енергоблок ЗАЕС переводять у режим “холодного зупину”

Окупанти на ЗАЕС

Енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції переводять у режим “холодного зупину”.

Відповідне розпорядження Енергоатому видала Державна інспекція ядерного регулювання України.

– В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 ЗАЕС у стан “холодний зупин”, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження, – йдеться у повідомленні.

Розпорядження видане “у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки”, зокрема, вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача.

Зазначається, що за ухвалення розпорядження враховано такі фактори:

  • інформацію ПрАТ Укргідроенерго від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
  • продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП Запорізька АЕС і прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;
  • припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
  • деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС і за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС.

Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

– Присутність постійної міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме гарантіям виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, – додали в ДІЯРУ.

Нагадаємо, що експлуатація інших енергоблоків ЗАЕС – № 1, 2, 3, 4, 6 – також обмежена станом “холодний зупин”, відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

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