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Ядерные риски на ЗАЭС: Запорожье готовится к вероятной эвакуации

Ситуация на Запорожской АЭС пока стабильна, – уверяют чиновники. Радиационный фон и уровень воды в прудах, охлаждающих реакторы, в пределах нормы. Но на фоне искусственной гуманитарно-экологической катастрофы, устроенной оккупантами, в Запорожье провели учения по эвакуации людей из зоны радиационного заражения, чтобы быть готовыми к ухудшению ситуации на ЗАЭС.

Чрезвычайники развернули пожарные рукава и надели защитные костюмы. Происходила обработка транспорта, который якобы заражен радиацией.

К учениям привлекли и правоохранителей, так же одевших спецодежду. Специалисты Красного креста заботились о спасенных из условной зоны заражения.

Каждый транспорт из радиационной зоны должен быть обследован дозиметром и обработан спецраствором. На учениях, конечно, это просто вода. Эвакуированные проходят через три палатки: там душ и раздевалки, чтобы сменить одежду. Возле перрона регистрация и поезд, направляющийся в более безопасные зоны.

Специалисты по гражданской защите отметили, что обучение было запланировано заранее. Но случайно совпали с катастрофой на Каховской ГЭС. Чиновники говорят, что в случае радиационной аварии с подконтрольной территории будут эвакуировать 130 тыс. человек.

ЗАЕС, Запорожье
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