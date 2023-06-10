Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 890 оккупантов и 34 единицы тяжелой техники: очередные потери РФ за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли немалые потери российским оккупантам.
В Генеральном штабе ВСУ сообщают о минимум 890 ликвидированных захватчиков. Кроме того, уничтожено 15 артиллерийских систем.
Потери РФ в войне на 10.06.2023:
- личного состава — около 214 660 (+890) человек ликвидировано,
- танков — 3909 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,
- РСЗО — 600 (+1) ед,
- средств ПВО — 362 (+3) ед,
- самолетов — 314 ед,
- вертолетов — 299 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16) ед,
- крылатых ракет — 1176 (+5) ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,
- специальной техники — 507 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Александр Тарнавский
Источник: Генштаб ВСУ
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