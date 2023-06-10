Минус 890 оккупантов и 34 единицы тяжелой техники: очередные потери РФ за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли немалые потери российским оккупантам.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают о минимум 890 ликвидированных захватчиков. Кроме того, уничтожено 15 артиллерийских систем.

Потери РФ в войне на 10.06.2023:

личного состава — около 214 660 (+890) человек ликвидировано,

танков — 3909 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,

артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,

РСЗО — 600 (+1) ед,

средств ПВО — 362 (+3) ед,

самолетов — 314 ед,

вертолетов — 299 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16) ед,

крылатых ракет — 1176 (+5) ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,

специальной техники — 507 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Александр Тарнавский

Источник : Генштаб ВСУ

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