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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 890 оккупантов и 34 единицы тяжелой техники: очередные потери РФ за сутки

російська техніка під Вугледаром

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли немалые потери российским оккупантам.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают о минимум 890 ликвидированных захватчиков. Кроме того, уничтожено 15 артиллерийских систем.

Потери РФ в войне на 10.06.2023:

  • личного состава — около 214 660 (+890) человек ликвидировано,
  • танков — 3909 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,
  • РСЗО — 600 (+1) ед,
  • средств ПВО — 362 (+3) ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 299 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16) ед,
  • крылатых ракет — 1176 (+5) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,
  • специальной техники — 507 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Александр Тарнавский

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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