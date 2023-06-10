Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу

російська техніка під Вугледаром

Минулої доби Сили оборони України завдали чималих втрат російським окупантам.

У Генеральному штаб ЗСУ повідомляють про щонайменше 890 ліквідованих загарбників. Крім того, знищено 15 артилерійських систем.

Втрати РФ у війні на 10.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3909 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3717 (+15) од,
  • РСЗВ – 600 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 362 (+3) од,
  • літаків – 314 од,
  • гелікоптерів – 299 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16) од,
  • крилатих ракет ‒ 1176 (+5) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 507 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олександр Тарнавський

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Над Одесою вночі збили 8 дронів. Через падіння уламків є загиблі та 26 поранених
Збивають дрони
У ISW заявляють, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках
ЗСУ військові
Карта бойових дій на 10.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
На Дніпропетровщині пролунали вибухи: працює ППО
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь