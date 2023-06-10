Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу

Минулої доби Сили оборони України завдали чималих втрат російським окупантам.

У Генеральному штаб ЗСУ повідомляють про щонайменше 890 ліквідованих загарбників. Крім того, знищено 15 артилерійських систем.

Втрати РФ у війні на 10.06.2023:

особового складу ‒ близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3909 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,

артилерійських систем – 3717 (+15) од,

РСЗВ – 600 (+1) од,

засобів ППО ‒ 362 (+3) од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 299 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16) од,

крилатих ракет ‒ 1176 (+5) од,

кораблів/катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 507 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олександр Тарнавський

Джерело : Генштаб ЗСУ

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