Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 890 окупантів та 34 одиниці важкої техніки: чергові втрати РФ за добу
Минулої доби Сили оборони України завдали чималих втрат російським окупантам.
У Генеральному штаб ЗСУ повідомляють про щонайменше 890 ліквідованих загарбників. Крім того, знищено 15 артилерійських систем.
Втрати РФ у війні на 10.06.2023:
- особового складу ‒ близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3909 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
- артилерійських систем – 3717 (+15) од,
- РСЗВ – 600 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 362 (+3) од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 299 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16) од,
- крилатих ракет ‒ 1176 (+5) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 507 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Олександр Тарнавський
Джерело: Генштаб ЗСУ
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