Оккупанты пытаются скрыть свои потери, из-за чего ограничили доступ к моргу в Бердянске — Генштаб

Оккупанты пытаются скрыть значительные потери, из-за чего ограничили доступ к моргу во временно захваченном Бердянске.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 10 июня 2023 года.

— Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга, — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов, когда же движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается.

В частности, украинские военные предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Обстановка по направлениям:

— Противник сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений, — говорится в сообщении.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Степок, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполовка, Заречное, Лиман, Спирное, Веселое, Раздоловка, Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки и обстрелял Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Временка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовое и город Херсон.

В Генштабе также сообщили, что украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 “важных объекта” оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

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