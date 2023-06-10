Окупанти намагаються приховати свої втрати, через що обмежили доступ до моргу у Бердянську – Генштаб

Окупанти намагаються приховати значні втрати, через що обмежили доступ до моргу в тимчасово захопленому Бердянську.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 10 червня 2023.

– Противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу, – повідомили у Генштабі.

Зазначається, що на території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів, коли ж рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.

Зокрема, українські військові попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Обстановка за напрямками:

– Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень, – йдеться у повідомленні.

Так, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Степок, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

У Генштабі також повідомили, що українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 “важливі об’єкти” окупантів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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