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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.06.2023

карта бойових дій на 13.06.2023

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

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Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

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Война в Украине, Карта, Російська агресія
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