Украина получит 250 миноискателей от Швеции после подрыва Каховской ГЭС

Во вторник, 14 июня, Швеция объявила о поставке Украине 250 миноискателей в ответ на подрыв плотины Каховской ГЭС.

Об этом говорится в сообщении правительства Швеции, которое приводит слова министра гражданской обороны Карл-Оскар Бохлина.

— Швеция и ЕС решительно осуждают разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области. Это свидетельствует о новом уровне разрушения критически важной гражданской инфраструктуры Украины. Швеция будет продолжать нашу решительную поддержку Украины так долго, как это потребуется, и мы будем продолжать оказывать давление на Россию, — сказал он.

Оборудование для разминирования предназначено для гражданского разминирования, и эта операция поможет Украине обезопасить районы, пострадавшие от подтопления после взрыва дамбы в Каховке. Стоимость предложения составляет 15 млн шведских крон (около $1,4 млн). Ожидается, что оборудование будет доставлено в ближайшее время.

Швеция оказывает помощь Украине, поскольку земельные массивы, перемещенные наводнением, могут содержать наземные мины, так называемые “кассетные бомбы” и другие невзорвавшиеся боеприпасы. Эти взрывоопасные предметы были перемещены или смешаны с перемещенным грунтом и другим мусором. Кроме того, плавающие мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут распространяться далеко за пределы пляжей и пойм.

— Мины, разбросанные после взрыва дамбы в Каховке, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения в этом районе. Шведская миссия помощи в составе 250 миноискателей поможет ускорить важные работы по разминированию, — сказал Бохлин.

MSB поддержала Украину оборудованием для разминирования в 2022 году, и планируется дальнейшая поддержка в этой области, говорится в сообщении.

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