Могут быть мины. Людей призвали не убирать самостоятельно мусор, который прибивает к побережью

В мусоре, который приносит к берегам Одесской области в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, могут быть опасные предметы, в частности вражеские мины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

– При любых порывах доброй воли важно помнить о своей безопасности. Важно помнить, что в кучах мусора, в обломках суши, который дрейфует и приносится к морскому побережью, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, с тех оборонительных полос, которые настроили россияне на левом берегу. Там может быть все что угодно. Мы не гарантируем, что это только якорные мины, которые вы точно распознаете, – сказала она.

Гуменюк отметила, что к побережью может прибить мины-лепестки, которые малозаметны, но чрезвычайно опасны.

– Нельзя собственноручно организовывать даже сбор мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам, пиротехникам, чтобы они обследовали местности, – отметила пресс-секретарь.

Ранее мы рассказывали, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды.

Фото: Владислав Балинский

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