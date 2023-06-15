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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає 250 міношукачів від Швеції після підриву Каховської ГЕС

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

У вівторок, 14 червня, Швеція оголосила про поставку Україні 250 міношукачів у відповідь на підрив греблі Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції, яке наводить слова міністра цивільної оборони Карл-Оскар Бохліна.

– Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування критично важливої цивільної інфраструктури України. Швеція продовжуватиме нашу рішучу підтримку України так довго, як це буде потрібно, і ми продовжуватимемо чинити тиск на Росію, – сказав він.

Обладнання для розмінування призначене для цивільного розмінування, і ця операція допоможе Україні убезпечити райони, що постраждали від підтоплення після вибуху дамби в Каховці. Вартість пропозиції становить 15 млн шведських крон (близько $1,4 млн). Очікується, що обладнання буде доставлено найближчим часом.

Швеція надає допомогу Україні, оскільки земельні масиви, переміщені повінню, можуть містити наземні міни, так звані “касетні бомби” та інші боєприпаси, що не вибухнули. Ці вибухонебезпечні предмети були переміщені або змішані з переміщеним ґрунтом та іншим сміттям. Крім того, міни і нерозірвані боєприпаси, що плавають, можуть поширюватися далеко за межі пляжів і заплав.

– Міни, розкидані після вибуху дамби в Каховці, становлять серйозну загрозу життю і здоров’ю цивільного населення в цьому районі. Шведська місія допомоги у складі 250 міношукачів допоможе прискорити важливі роботи з розмінування, – сказав Бохлін.

MSB підтримала Україну обладнанням для розмінування у 2022 році, і планується подальша підтримка в цій галузі, йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні, Вибухівка, Каховська ГЕС, Швеція
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