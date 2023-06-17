В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины

В Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение $80 млн на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом в Twitter сообщил старший советник Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро.

– Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах этого закона, Комитет намерен использовать не менее $80 млн для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины, – говорится в законопроекте Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Кроме того, согласно документу, главе Пентагона поручают провести брифинг для оборонных комитетов Конгресса не позднее 31 декабря 2023 года. На нем будет обсуждаться процесс использования выделенных средств на закупку и наличие ATACMS для Вооруженных сил Украины.

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