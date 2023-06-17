Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

В Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение $80 млн на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом в Twitter сообщил старший советник Хельсинкской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро.

– Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах этого закона, Комитет намерен использовать не менее $80 млн для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины, – говорится в законопроекте Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Кроме того, согласно документу, главе Пентагона поручают провести брифинг для оборонных комитетов Конгресса не позднее 31 декабря 2023 года. На нем будет обсуждаться процесс использования выделенных средств на закупку и наличие ATACMS для Вооруженных сил Украины.

Читайте также
На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS
ракета ATACMS

Война в Украине, Военная техника, Ракета, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Лидеры Африки представили 10 составляющих по урегулированию войны в Украине
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
РФ блокирует порты Украины, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия — Зеленский
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Зеленский: Допустить переговоры с РФ сейчас — это заморозить войну, боль и страдания
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Либо Путин не контролирует армию, либо он неадекватен: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь