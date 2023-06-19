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Татьяна Забожко, редактор ленты

К позициям ВСУ не доехал: на фронте подорвался на мине забитый взрывчаткой танк РФ

Вибух шахідомобіля РФ

У российских оккупантов в который раз провалилась попытка превратить устаревшую бронетехнику в шахидомобиль (автомобиль-бомбу).

Видеодоказательство этого появилось в сети.

На кадрах видно, как к позициям Вооруженных сил Украины следует заполненный взрывчаткой российский танк.

Вражеская техника до места назначения не доехала, подорвавшись на мине.

Меньше чем через минуту в бронетехнике сдетонировала взрывчатка, после чего в небо поднялось огненное облако.

Информация о том, что оккупанты пытаются использовать тактику шахидомобилей, появлялась еще в феврале 2023 года.

Захватчики направляли к лесополосам “начиненную” взрывчаткой авто- или бронетехнику, которую пытались взрывать, как только к ней приближались люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: InformNapalm

Война в Украине, Взрыв, Вибухівка, ВСУ, Російська агресія, РФ
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