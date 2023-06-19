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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

До позицій ЗСУ не доїхав: на фронті підірвався на міні ущент забитий вибухівкою танк РФ

Вибух шахідомобіля РФ

У російських окупантів вкотре провалилась спроба перетворити застарілу бронетехніку на шахідомобіль (автомобіль-бомбу).

Відеодоказ цього з’явився в мережі.

На кадрах видно, як до позицій Збройних сил України прямує вщент заповнений вибухівкою російський танк.

Ворожа техніка до місця призначення не доїхала, підірвавшись на міні.

Менше ніж за хвилину в бронетехніці здетонувала вибухівка, після чого в небо здійнялась вогняна хмара.

Інформація про те, що окупанти намагаються використовувати тактику шахідомобілей, з’являлася ще в лютому 2023 року.

Загарбники спрямовували до лісосмуг “начинену” вибухівкою авто- чи бронетехніку, яку намагались підривати, щойно до неї наближалися люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: InformNapalm

Війна в Україні, Вибух, Вибухівка, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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