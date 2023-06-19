До позицій ЗСУ не доїхав: на фронті підірвався на міні ущент забитий вибухівкою танк РФ
У російських окупантів вкотре провалилась спроба перетворити застарілу бронетехніку на шахідомобіль (автомобіль-бомбу).
Відеодоказ цього з’явився в мережі.
На кадрах видно, як до позицій Збройних сил України прямує вщент заповнений вибухівкою російський танк.
Ворожа техніка до місця призначення не доїхала, підірвавшись на міні.
Менше ніж за хвилину в бронетехніці здетонувала вибухівка, після чого в небо здійнялась вогняна хмара.
Інформація про те, що окупанти намагаються використовувати тактику шахідомобілей, з’являлася ще в лютому 2023 року.
Загарбники спрямовували до лісосмуг “начинену” вибухівкою авто- чи бронетехніку, яку намагались підривати, щойно до неї наближалися люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.
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Джерело: InformNapalm