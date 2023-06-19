Наши военнопленные до сих пор не вернулись из Венгрии. МИД требует допустить к ним консула

Украинские военнопленные, которых Россия без согласования с украинской стороной передала Венгрии, до сих пор не вернулись в Украину.

Об этом заявил советник уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Иван Ангелин в комментарии Суспільному.

Пока неизвестно, на каких основаниях они там находятся, и почему их не отпускают в Украину.

— Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос, на каких основаниях их перевезли туда, это уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД, — рассказал Иван Ангелин.

Родственники военнопленных встретились с ними, но они не знают ни об условиях содержания, ни о сроках возвращения в Украину.

В украинском МИД заявили, что действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза 11 украинских военных в Венгрию.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что украинские власти продолжают принимать активные меры для возвращения домой украинских военнопленных.

По его словам, попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с украинскими гражданами в Венгрии не имели успеха.

— Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины, — написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами игнорируются.

МИД Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь.

Напомним, Россия без ведома Украины передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

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