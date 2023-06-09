Без согласования с Украиной: РФ тайком передала Венгрии украинских военнопленных

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 9 июня, вызвало временно поверенного Венгрии для предметного разговора.

Как сообщил спикер ведомства Олег Николенко, украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче Будапешту украинских военнопленных.

Николенко отметил, что освобождение украинских военнопленных — это всегда хорошая новость. Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой.

— В то же время украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения, — отметил Николенко.

Украинская сторона передала временно поверенному Венгрии обращение предоставить подробную информацию о гражданах Украины и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь.

Он добавил, что во время встречи украинская сторона отдельно подчеркнула необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных.

Ранее вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, о чем ранее заявила Русская православная церковь.

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