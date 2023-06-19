Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наші військовополонені досі не повернулися з Угорщини. МЗС вимагає допустити до них консула

Наші військовополонені досі не повернулися з Угорщини. МЗС вимагає допустити до них консула
Фото: Depositphotos

Українські військовополонені, яких Росія без погодження з українською стороною передала Угорщині, досі не повернулись в Україну.

Про це заявив радник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Іван Ангелін у коментарі Суспільному.

Поки що невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.

— Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання, на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи та МЗС, — розповів Іван Ангелін.

Родичі військовополонених зустрілися з ними, але вони не знають ані про умови утримання, ані про терміни повернення в Україну.

В українському МЗС заявили, що дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення 11 українських військових до Угорщини.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що українська влада продовжує вживати активних заходів задля повернення додому українських військовополонених.

За його словами, спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із українськими громадянами в Угорщині не мали успіху.

— Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України, – написав Ніколенко у Facebook.

Він наголосив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Нагадаємо, Росія без відома України передала Угорщині 11 українських військовополонених. Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.

МЗС України, Обмін полоненими, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
За потреби Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу – очільник МЗС України
Дмитро Кулеба
Ракетна атака на Київ є посланням Африці, що РФ хоче війни, а не миру – Кулеба
Дмитро Кулеба
Україна з’ясувала прізвища та місцеперебування 11 полонених, яких РФ передала Угорщині
Угорщина
США заблокували продаж зброї Угорщині через відмову підтримати вступ Швеції до НАТО
Сенат США
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Наші військовополонені досі не повернулися з Угорщини. МЗС вимагає допустити до них консула
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Наші військовополонені досі не повернулися з Угорщини. МЗС вимагає допустити до них консула
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь