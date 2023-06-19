Наші військовополонені досі не повернулися з Угорщини. МЗС вимагає допустити до них консула

Українські військовополонені, яких Росія без погодження з українською стороною передала Угорщині, досі не повернулись в Україну.

Про це заявив радник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Іван Ангелін у коментарі Суспільному.

Поки що невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.

— Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання, на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи та МЗС, — розповів Іван Ангелін.

Родичі військовополонених зустрілися з ними, але вони не знають ані про умови утримання, ані про терміни повернення в Україну.

В українському МЗС заявили, що дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення 11 українських військових до Угорщини.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що українська влада продовжує вживати активних заходів задля повернення додому українських військовополонених.

За його словами, спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із українськими громадянами в Угорщині не мали успіху.

— Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України, – написав Ніколенко у Facebook.

Він наголосив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Нагадаємо, Росія без відома України передала Угорщині 11 українських військовополонених. Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.

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