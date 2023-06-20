Зеленский: У нас нет потерянных позиций, только освобожденные

ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских оккупантов, у нас нет потерянных позиций на фронте.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— На части направлений наши воины движутся вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них — только потери. И в целом — ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и на всем нашем Востоке, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил всех воинов, которые вовлечены в активные наступательные и оборонительные действия.

По словам президента, сегодня он с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил оборонные потребности Украины, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

— Сегодня есть и весомое политическое решение Британии по санкциям — сохранять санкции против России, пока агрессор не компенсирует весь нанесенный ущерб нашим людям, нашей стране. И очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, которые связаны с ним, связанные с той системой господства, которую построил Кремль на территории России, — чтобы все они были использованы так же на компенсацию ущерба, нанесенного российской войной и террором, — сказал Зеленский.

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