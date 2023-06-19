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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Операция идет по плану: Залужный приехал на передовую

Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Как сообщил Залужный, противник пытается не допустить продвижения наших подразделений.

— Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов. Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что операция продолжается согласно плану.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Восточном фронте Украины ситуация сложная.

По ее словам, враг подтянул силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у украинских воинов.

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український військовий, війна в Україні

Война в Украине, Валерий Залужный, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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Операция идет по плану: Залужный приехал на передовую
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