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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський: У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських окупантів, у нас немає втрачених позицій на фронті.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

– На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході, – наголосив глава держави.

Зеленський подякував усім воїнам, які залучені до активних наступальних та оборонних дій.

За словами президента, сьогодні він з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорив оборонні потреби України, а також підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

– Сьогодні є й вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій – зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором, – сказав Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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