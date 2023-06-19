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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ накрыли огнем 14 артиллерийских подразделений РФ и уничтожили 3 системы ПВО – Генштаб

український військовий, війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток ВСУ поразили 14 артиллерийских подразделений врага, 3 средства ПВО и еще 2 важных объекта оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

— Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов, — говорится в сводке.

По данным Генштаба, российские войска продолжают переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения.

Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь.

— В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Также этот военный госпиталь используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника, — говорится в сводке.

Тяжелораненых солдат и сержантов перевозят в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом.

Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Россию воздушным путем, добавили в Генштабе.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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