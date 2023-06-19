Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ накрили вогнем 14 артилерійських підрозділів РФ та знищили 3 системи ППО – Генштаб

український військовий, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ уразили 14 артилерійських підрозділів ворога, 3 засоби ППО та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів, – йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, російські війська продовжують переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь.

– У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Також цей військовий шпиталь використовується як логістичний хаб із перерозподілу поранених і загиблих військовослужбовців противника, – йдеться у зведенні.

Тяжкопоранених солдатів та сержантів перевозять у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом.

Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Росії повітряним шляхом, додали у Генштабі.

Читайте також
Ворог здійснює активний наступ: Міноборони про ситуацію на Лиманському і Куп‘янському напрямках
Українські військові

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
5 тис. грн від уряду і 6,6 тис. від ООН: як отримати виплати постраждалим від підтоплення
ЗСУ накрили вогнем 14 артилерійських підрозділів РФ та знищили 3 системи ППО – Генштаб
Каховська ГЕС: ЗМІ показали фото авто з вибухівкою на греблі за тиждень до підриву
Каховська ГЕС
OSINT-портал Oryx закривається – причина
танк Abrams випускає снаряд
Лондон контролюватиме кошти, які підсанкційні олігархи РФ спрямують на відбудову України
Велика Британія, прапор Великої Британії
Радянські каски та голод: полонений під Бахмутом про ситуацію в армії РФ
російський полонений
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
ЗСУ накрили вогнем 14 артилерійських підрозділів РФ та знищили 3 системи ППО – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
ЗСУ накрили вогнем 14 артилерійських підрозділів РФ та знищили 3 системи ППО – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь