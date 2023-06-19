ЗСУ накрили вогнем 14 артилерійських підрозділів РФ та знищили 3 системи ППО – Генштаб

Протягом доби ЗСУ уразили 14 артилерійських підрозділів ворога, 3 засоби ППО та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів, – йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, російські війська продовжують переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь.

– У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Також цей військовий шпиталь використовується як логістичний хаб із перерозподілу поранених і загиблих військовослужбовців противника, – йдеться у зведенні.

Тяжкопоранених солдатів та сержантів перевозять у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом.

Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Росії повітряним шляхом, додали у Генштабі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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