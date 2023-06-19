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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Враг осуществляет активное наступление: Минобороны о ситуации на Лиманском и Купянском направлениях

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

На восточных территориях Украины сейчас наблюдается сложная ситуация. Там продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска подтянули силы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, враг подтянул силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у украинских воинов.

В то же время фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои.

По словам Маляр, враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага — это основное направление наступления.

Заместитель министра обороны отмечает, что РФ сконцентрировала на Востоке Украины значительное количество своих подразделений, в частности, десантно-штурмовых. Однако украинские защитники мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах, не давая РФ продвигаться.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України, Україна-Росія
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