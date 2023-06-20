Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”

До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”

Служба безопасности заблокировала еще пять схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. Организаторы сделок были задержаны.

Об этом сообщает СБУ.

— Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Свои “услуги” злоумышленники оценивали от $6 до $9 тыс., — говорится в сообщении.

Так, в Тернопольской области был задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов. Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней.
В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для выезда за границу.

На Закарпатье разоблачены три жителя области, которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов, через поле. Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один “маршрут” несколько раз меняли транспорт.

До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”

Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех “клиентов” заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых “жучков”.

— На Днепропетровщине задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы, — говорится в сообщении.

Читайте также
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
СБУ

В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.

На Львовщине были разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья.

Продолжаются расследования для привлечения фигурантов к ответственности по двум статьям УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Война в Украине, Военное положение, мобілізація, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине
Ентоні Блінкен
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
війна в Україні, українські військові
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Каховська ГЕС
Живой и здоровый: появились первые фото Буданова после фейков РФ о его “смерти”
Кирило Буданов
Масштабы затопления лесов после подрыва ГЭС превышают площадь лесов Исландии – ОПУ
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь