До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”

Служба безопасности заблокировала еще пять схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. Организаторы сделок были задержаны.

Об этом сообщает СБУ.

— Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Свои “услуги” злоумышленники оценивали от $6 до $9 тыс., — говорится в сообщении.

Так, в Тернопольской области был задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов. Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней.

В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для выезда за границу.

На Закарпатье разоблачены три жителя области, которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов, через поле. Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один “маршрут” несколько раз меняли транспорт.

Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех “клиентов” заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых “жучков”.

— На Днепропетровщине задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы, — говорится в сообщении.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.

На Львовщине были разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья.

Продолжаются расследования для привлечения фигурантов к ответственности по двум статьям УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

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