До $9 тис. за перетин кордону: СБУ ліквідувала 5 нових схем утечі “ухилянтів”

Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. Організаторів оборудок було затримано.

Про це повідомляє СБУ.

– Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Свої “послуги” зловмисники оцінювали від $6 до $9 тис., – йдеться у повідомленні.

Так, на Тернопільщині було затримано колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Експосадовець продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби.

Надалі ухилянти планували використати підробки для виїзду за кордон.

На Закарпатті викрито трьох мешканців області, які допомагали місцевим жителям потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів, через поле. Для конспірації ділки розробили власний план, згідно з яким вони за один “маршрут” декілька разів змінювали транспорт.

Крім того, перед виїздом до пункту призначення всіх “клієнтів” змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих жучків.

– На Дніпропетровщині затримано жителя Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси, – йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині повідомлено про підозру керівнику місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.

На Львівщині було викрито ще трьох мешканців регіону, які займалися виготовленням фальшивих документів для уникнення мобілізації за станом здоров’я.

Наразі тривають розслідування для притягнення фігурантів до відповідальності за двома статтями КК України.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

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