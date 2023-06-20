Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию

СБУ
Фото: СБУ

СБУ разоблачила киевскую ИТ-компанию, которая пыталась “слить” россиянам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.

Следствие установило, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота.

Киевская ИТ-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам с временно оккупированной части региона.

Этими “коллегами” оказались представители террористической организации “ДНР”, которые действовали под видом работников Донецкого филиала компании.

— Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный “слив” информации из ОВА. Больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона, — сообщили в СБУ.

Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов. Это помогло бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них.

Во время обысков в офисе ИТ-компании и в квартирах фигурантов в Киеве обнаружено:

  • компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности;
  • печати и документы, указывающие на ведение “совместного бизнеса” с Донецким “филиалом”.
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию

На основании собранных доказательств задержан один из руководителей столичного подрядчика.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников с временно оккупированного Донецка. На данный момент решается вопрос об их привлечении к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также
Пытался сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом: в Донецкой области задержали агента ФСБ
СБУ затримала інформатора РФ

Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
російські солдати
В 2023 году страны ЕС подготовят 30 тысяч военных ВСУ
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Дети начинают готовить самостоятельно: украинка рассказала, как открыла кулинарную школу в Польше
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Отмена НДС и пошлины: Зеленский подписал законы, облегчающие производство дронов
Бійці ЗСУ - аеророзвідка
В честь погибшего Героя Украины: еще две улицы Киева получили новые названия
У Києві перейменували вулицю на честь Андрія Верхогляда
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь