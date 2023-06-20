Работали на “ДНР”: СБУ разоблачила киевскую IT-компанию

СБУ разоблачила киевскую ИТ-компанию, которая пыталась “слить” россиянам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.

Следствие установило, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота.

Киевская ИТ-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам с временно оккупированной части региона.

Этими “коллегами” оказались представители террористической организации “ДНР”, которые действовали под видом работников Донецкого филиала компании.

— Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный “слив” информации из ОВА. Больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона, — сообщили в СБУ.

Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов. Это помогло бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них.

Во время обысков в офисе ИТ-компании и в квартирах фигурантов в Киеве обнаружено:

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности;

печати и документы, указывающие на ведение “совместного бизнеса” с Донецким “филиалом”.

На основании собранных доказательств задержан один из руководителей столичного подрядчика.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников с временно оккупированного Донецка. На данный момент решается вопрос об их привлечении к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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