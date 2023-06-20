Имеют успехи. ВСУ наступают как минимум на трех участках фронта — ISW

Силы обороны Украины ведут контрнаступление по меньшей мере на трех участках линии фронта, 19 июня они достигли успехов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский военкор сообщил, что 19 июня украинские войска продолжали атаки на северо-запад, северо-восток и юго-запад от Бахмута. По его словам, украинские войска продвинулись в районе Краснополовки (около 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за последнюю неделю украинские войска на Таврическом направлении продвинулись на семь километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе восемь населенных пунктов на западе Донецкой и Запорожской областей.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Кроме того, 19 июня россияне сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова.

В ночь на вторник, 20 июня, российские террористы запустили по мирным городам Украины 30 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Наши воины сбили 28 БпЛА.

Источник : ISW

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