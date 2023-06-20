Ночью россияне запустили по Украине 30 дронов Shahed — 28 сбила наша ППО
Сегодня ночью российские террористы снова запустили по мирным городам Украины ударные дроны и ракеты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По предварительным данным, враг выпустил 30 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Наши воины сбили 28 БпЛА.
По Запорожью и его окрестностям оккупанты применили семь ракет С-300 — информация о сбитых ракетах сейчас уточняется.
За прошедшие сутки враг применил четыре крылатые ракеты Калибр и четыре иранских ударных дрона Shahed-136/131. Все восемь воздушных целей уничтожили.
Кроме того, российский враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.
В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.