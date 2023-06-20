Ночью россияне запустили по Украине 30 дронов Shahed — 28 сбила наша ППО

Сегодня ночью российские террористы снова запустили по мирным городам Украины ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительным данным, враг выпустил 30 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Наши воины сбили 28 БпЛА.

По Запорожью и его окрестностям оккупанты применили семь ракет С-300 — информация о сбитых ракетах сейчас уточняется.

За прошедшие сутки враг применил четыре крылатые ракеты Калибр и четыре иранских ударных дрона Shahed-136/131. Все восемь воздушных целей уничтожили.

Кроме того, российский враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.

Источник : Генштаб ВСУ

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